Мать якобы похищенного ребенка в Челябинске призналась, что сама избавилась от него

Жительница Челябинска, которая заявила о похищении семимесячного сына, призналась, что ребенок скончался от болезни и она выбросила его тело в реку. Следственный комитет проводит проверку.

«Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти семимесячного ребенка по признакам преступления, предусмотренного пунктом „в“ части 2 статьи 105 УК РФ. По предварительной информации, со слов матери ребенка, мальчик скончался от заболевания, после чего они с сожителем решили избавиться от тела и сбросили его в реку Миасс», — рассказал «360» старший помощник руководителя СУ СК России по Челябинской области Шишков Владимир .

Следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Ранее сама женщина сообщила о похищении младенца. Якобы ее ограбили и забрали переноску с сыном неизвестные люди в Металлургическом районе Челябинска вечером 22 октября. Новость о похищении ребенка быстро разошлась по сети, к поискам подключились волонтеры и полиция. Женщина сама воспитывала мальчика, ее мужа убили в прошлом году.