Мать изъятых детей в Оренбуржье привлекалась за плохое исполнение родительских обязанностей

Многодетная семья из поселка Тюльпанный в Оренбургской области, где накануне изъяли пятерых детей, уже давно находилась в поле зрения органов опеки. Против матери трижды заводили административные дела за то, что она не выполняла родительские обязанности. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

В декабре прошлого года одного из малышей увезли в реанимацию. Осмотреть остальных детей мать не дала. Она просто не пустила врача в дом. Когда к делу привлекли опеку, то в ходе медицинского осмотра выяснилось, что у малышей есть телесные повреждения.

Накануне комиссия приняла решение, что детей из семьи нужно изъять, так как им нужна медицинская помощь. А дом, в котором живет семья, уже три года как находится в аварийном состоянии, а значит, угрожает жизни ребят.

Забрать детей в больницу сотрудники опеки приехали вместе с полицейскими. Однако мать не захотела ничего слышать о врачах и начала оказывать сопротивление. Малышей пришлось изымать силой. Сейчас они в больнице. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В ситуации начали разбираться следователи. В пресс-службе регионального главка СК пояснили, что постановление о принудительном изъятии детей подписал глава муниципалитета. В ближайшее время сотрудники ведомства проверят, в каких условиях дети жили и воспитывались. Следователи не исключили, что поставят вопрос об ограничении родительских прав.