Мать избитой в Забайкалье девушки рассказала подробности нападения на дочь

Мать девушки, на которую в Забайкалье напала компания школьниц, рассказала, что причиной конфликта якобы стала украденная цепочка, хотя она ничего не крала. Никаких извинений семье никто не принес — ни сами напавшие, ни их родители.

С этими девочками, по словам женщины, ее дочь познакомилась случайно. Они не учились в одной школе.

«Начали общаться. А потом она без спроса взяла у них какую-то цепочку и потеряла», — пояснила женщина в беседе с «360».

При этом она обвинила школьницу, которая избила ее дочь, в краже у нее банковской карты и сим-карты Yota. Но заявление в полицию об этом они писать не стали.

По словам матери, сегодня ее дочь чувствует себя лучше.

«Врач сказал, что, конечно, подвывернули голову. Синяки на лице еще есть», — поделилась она.

Раньше на ребенка никто не нападал. Такая ситуация произошла впервые. Женщина добавила, что семья, конечно, будет добиваться справедливости после случившегося. Тем более что СК уже возбудил уголовное дело.

Инцидент прокомментировала и мать одной из напавших школьниц. Она также упомянула якобы украденную цепочку. Женщина добавила, что ее дочь раскаялась в том, что они сделали. Сейчас она не выпускает ее из дома по вечерам.

Нападение произошло в школе Карымского района Забайкальского края. Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям.