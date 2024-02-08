Эксклюзив 08 февраля 2024, 12:04 Мать избитого в Ново-Патрушево подростка призвала посадить нападавших Мужчины избили подростков в Ново-Патрушево из-за звезды на кадетской шапке

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Двое мужчин избили подростков в Ново-Патрушево. Причиной драки стала звезда на кадетской шапке. Как рассказала «360» мать одного из пострадавших Евгения, один из напавших на ее ребенка ранее сидел в тюрьме.

В Сети распространился ролик, на котором видно, как двое мужчин беспощадно избивают подростков. Как отметила женщина, ее сын был в компании девушки и друга.

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Мужчины увидели кадетскую шапку и перепутали звезду на ней с армейской. В результате чего началась драка. Взрослые мужчины просто избивали детей, заверила Евгения. Их даже не смутило то, что парни из-за разницы в возрасте и комплекции не могли сопротивляться.

Серьезных травм нет. Нет ни сотрясений, ничего. Это просто закончилось многочисленными ушибами, гематомами, разбиты нос, губы. У сына разбита губа, очень сильно болит шея. Евгения Мать пострадавшего

По ее словам, подростка ударили ладонью по шее. Также били по голове.

У товарища лицо — один сплошной синяк. Его таскали за шарф, душили, вся шея в кровоподтеках. Про лицо я вообще молчу, там оно неузнаваемое. Но более-менее отек спадает. Он половину волос стряхнул, за волосы таскали. И многочисленные ушибы, по телу синяки. Евгения Мать пострадавшего

Девушке тоже досталось. Ее ударили по лицу, из-за чего образовался отек в районе переносицы.

Женщина уточнила, что лица обидчиков хороши видны на видео. Они отдыхали в пивном магазине, который находится за соседней дверью рядом с подъездом. Евгению с сыном пригласили на опознание по фото. Злоумышленников пока не задержали.

Когда потасовка только началась, один из обидчиков разбил бутылку, сделал из нее «розочку» и с ней побежал за подростком. Мужчина кричал, что убьет его. Когда все закончилось, одна из соседок сказала ему, что позвонит в полицию.

«Да я сидел девять лет. Нашла чем напугать. <…> Да жаль, что я их вообще не убил. Их убить надо было», — процитировала слова одного из мужчин собеседница «360».

Евгения не знает, будете подавать иск в суд на возмещение морального ущерба. Однако женщина четко заявила, что хочет, чтобы обидчиков ее сына посадили в тюрьму.

В пресс-службе МВД России по Тюменской области уточнили, что по факту драки завели уголовное дело.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершенному преступлению», — уточнили в ведомстве.

Прокурор области Владислав Московских взял расследование и его результаты на контроль.