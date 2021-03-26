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    26 марта 2021, 15:17

    Мать избитого ребенка в детсаду Ставрополья рассказала, что ее пытались подкупить

    Александр Блинов, Денис Малышев

    Марина, мать ребенка, избитого воспитательницей детского сада на Ставрополье, рассказала «360», как заведующая предлагала ей решить вопрос деньгами. Женщина уже подала заявление в полицию.

    Марина рассказала, что в четверг утром отвела своего ребенка в садик. В течение дня ей никто не звонил и ни о чем не сообщал. Около 17:15 она пошла забирать сына из садика, где ее встретила воспитательница.

    «Я смотрю — у него щеки красные. Она меня отводит, говорит: „Можно с вами поговорить?“ Она мне говорит: „Извините, что я не рассчитала“. Я говорю: „За что вы извиняетесь, что случилось?“ Она стоит и молчит. Я поворачиваюсь на сына своего, спускаю шапку, и там гематомы на все лицо», — рассказала мать ребенка.

    Мальчик повернулся и сказал, что воспитательница его ударила.

    «Я задала вопрос, из-за чего ударили моего ребенка, на что она ответила, что он не захотел ложиться спать в обед», — сообщила Марина.

    Мать мальчика пошла к заведующей, где ее заверили, что это дело просто так не оставят, а воспитательнице сделают строгий выговор, и принесла извинения.

    «Я говорю: „И что, строгий выговор — и все?“ Мне сказали, что да, „мы будем за ней (воспитательницей — прим. ред.) наблюдать, смотреть“», — сказала мать ребенка.

    Марина вернулась домой и позвонила мужу, прислала фотографии, он позвонил свекрови, и ей скинули видео, на котором показано, что у ребенка гематомы.

    «Мы уже собрались снимать побои, писать заявление. Мы выходим с подъезда, и нас встречает заведующая. Просто перекрывает мне дорогу, что я не могу пройти даже. И когда мы садимся в машину, она начинает извиняться, говорит: „Я тут ни при чем, пожалуйста, извините, мы ее уволили, давайте мы вам поможем материально, то есть загладим вину“. Я говорю: „Если вы думаете, что это можно решить деньгами, то вы глубоко ошибаетесь, я так просто это не оставлю“», — рассказала она.

    Заведующая после этого вызвала к себе воспитательницу для разговора, а Марина ушла с сыном домой. Ей позвонила свекровь и попросила прийти в садик.

    «Я прихожу — там уже сидят следователи и с комиссией начали допрашивать. Задался вопрос о том, сколько было ударов. Я у сына спрашиваю, это все видели. Он сказал, что было три удара — один удар с правой стороны и два с левой. Мы написали заявление, и дело пошло в ход. Сегодня мы снимали побои, нас опять допрашивали, писали заявление», — рассказала Марина.

    Женщина сообщила, что воспитательницу допросили отдельно и обещали уволить.