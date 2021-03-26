Мать избитого ребенка в детсаду Ставрополья рассказала, что ее пытались подкупить

Марина, мать ребенка, избитого воспитательницей детского сада на Ставрополье, рассказала «360», как заведующая предлагала ей решить вопрос деньгами. Женщина уже подала заявление в полицию.

Марина рассказала, что в четверг утром отвела своего ребенка в садик. В течение дня ей никто не звонил и ни о чем не сообщал. Около 17:15 она пошла забирать сына из садика, где ее встретила воспитательница.

«Я смотрю — у него щеки красные. Она меня отводит, говорит: „Можно с вами поговорить?“ Она мне говорит: „Извините, что я не рассчитала“. Я говорю: „За что вы извиняетесь, что случилось?“ Она стоит и молчит. Я поворачиваюсь на сына своего, спускаю шапку, и там гематомы на все лицо», — рассказала мать ребенка.

Мальчик повернулся и сказал, что воспитательница его ударила.

«Я задала вопрос, из-за чего ударили моего ребенка, на что она ответила, что он не захотел ложиться спать в обед», — сообщила Марина.

Мать мальчика пошла к заведующей, где ее заверили, что это дело просто так не оставят, а воспитательнице сделают строгий выговор, и принесла извинения.

«Я говорю: „И что, строгий выговор — и все?“ Мне сказали, что да, „мы будем за ней (воспитательницей — прим. ред.) наблюдать, смотреть“», — сказала мать ребенка.

Марина вернулась домой и позвонила мужу, прислала фотографии, он позвонил свекрови, и ей скинули видео, на котором показано, что у ребенка гематомы.

«Мы уже собрались снимать побои, писать заявление. Мы выходим с подъезда, и нас встречает заведующая. Просто перекрывает мне дорогу, что я не могу пройти даже. И когда мы садимся в машину, она начинает извиняться, говорит: „Я тут ни при чем, пожалуйста, извините, мы ее уволили, давайте мы вам поможем материально, то есть загладим вину“. Я говорю: „Если вы думаете, что это можно решить деньгами, то вы глубоко ошибаетесь, я так просто это не оставлю“», — рассказала она.

Заведующая после этого вызвала к себе воспитательницу для разговора, а Марина ушла с сыном домой. Ей позвонила свекровь и попросила прийти в садик.

«Я прихожу — там уже сидят следователи и с комиссией начали допрашивать. Задался вопрос о том, сколько было ударов. Я у сына спрашиваю, это все видели. Он сказал, что было три удара — один удар с правой стороны и два с левой. Мы написали заявление, и дело пошло в ход. Сегодня мы снимали побои, нас опять допрашивали, писали заявление», — рассказала Марина.

Женщина сообщила, что воспитательницу допросили отдельно и обещали уволить.