Мать избила сына в Томской области за поведение в школе

Жительница Томской области избила сына за якобы плохое поведение в школе. После появления в Сети видео с побоями региональная полиция и прокуратура начали проводить проверку.

На кадрах видно, что женщина силой стаскивает мальчика с кровати, пытается вырвать у него из рук палку, а затем начинает бить. Все это время школьник кричит, что больше «не будет так». В какой-то момент женщина, которая снимает видео, просит перестать избивать и душить ребенка. Роликом заинтересовалось надзорное ведомство.

«Прокуратура Каргасокского района проводит проверку по информации о применении насилия местной жительницей к своему несовершеннолетнему сыну», — сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

Согласно предварительной информации ведомства, мать избивала сына вечером 19 декабря из-за плохого поведения в школе. Теперь прокуратура проверит исполнение закона о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ход и результаты проверки поставлены на контроль.

Кроме того, проверку начали правоохранители, составившие административный протокол. В пресс-службе УМВД по Томской области уточнили, что женщина перед избиением сына выпила. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.