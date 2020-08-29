Мать избила маленького ребенка за спрятанный планшет. И попала на видео
На кадрах из подъезда видно, как женщина бьет ребенка по голове и пинает его, мальчик падает на пол. Прокуратура региона начала проверку происшествия.
«Прокуратура Советского района Казани по поручению прокуратуры Татарстана проводит проверку в связи с появившимся в Сети видео с избиением ребёнка матерью. Предмет проверки- надлежащее исполнение родительских обязанностей», — говорится в официальном аккаунте прокуратуры в Instagram.
Сама женщина объяснила, что начала избивать сына из-за спрятанного в подъезде планшета. Против нее возбудили административные дела по статьям «Нанесение побоев» и «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей».
Где сейчас ребенок и в каком он состоянии — не сообщается. Жильцы дома подтвердили, что видели женщину и раньше. Известно, что она приезжает в Казань из Чистополя.
Ранее стало известно о госпитализации семилетней девочки в Москве. У нее многочисленные ушибы ног. Следователи предполагают, что ребенка мог избить отец.