Мать из Петербурга оставила детей соседке и не вернулась за ними

В поселке Кузьмоловском Ленинградской области женщина оставила детей соседке и не вернулась. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на заявление сожителя молодой матери.

Информация о пропаже появилась 26 апреля, когда муж заявил в органы после суточного отсутствия жены. Последний раз девушку видела соседка, с которой пропавшая оставила двухлетнего сына и дочку четырех лет, попросив приглядеть. А сама мать отправилась в неизвестном направлении.

«На вид 20–25 лет, европейский тип лица, лицо смуглое, глаза карие, волосы рыжие, прямые. На правой руке от кисти до локтя татуировка в виде тигра, на груди изображено сердце с короной», — описывают полицейские приметы пропавшей.

Дети на данный момент находятся с отцом.