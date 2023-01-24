Эксклюзив 24 января 2023, 14:12 Мать из Нефтеюганска обвинила подростков, что те заставили ее дочь курить, а потом напали Источник «360»: мама девочки из Нефтеюганска сама спровоцировала скандал с подростками

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Конфликт разгорелся в Нефтеюганске (ХМАО) между подростками, девятилетней девочкой и ее мамой. Женщина заявила, что школьники заставили ее дочь покурить, а потом напали на нее. Однако хорошо знакомый с ситуацией источник «360» заявил, что сама местная жительница устроила скандал.

Собеседник «360» рассказал, что группа подростков гуляла на улице, у одной из девушек в руке была электронная сигарета. Из-за того что ее рукав оказался слишком длинным, школьница подняла руку вверх вместе с сигаретой и задела девятилетнюю девочку. Последняя резко на это отреагировала и стала обзывать старшеклассницу.

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Та тоже что-то ей ответила, но компания вскоре увела подальше свою подругу во избежание большого конфликта с ребенком. На этом история не закончилась, и через 15 минут девятилетняя девочка вернулась к группе подростков уже с мамой.

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Женщина, по словам источника «360», набросилась на ту самую девушку с электронной сигаретой, даже не выслушав. На помощь школьнице пришел ее друг, он оттащил подошедшую к ним местную жительницу. Та, когда пятилась назад, споткнулась и упала. Потом она вновь стала кричать на подростков. Все закончилась тем, что один парень из компании признал, что он с друзьями был неправ. При этом он отрицал то, что они трогали или обижали девочку.

После этого разгневанная мать написала жалобу в соцсетях. Ее слова привела группа «Это Юганск, детка» в социальной сети «ВКонтакте». Женщина утверждала, что старшеклассница и молодой человек пристали к ее дочке и настаивали на том, чтобы она покурила. Мама девочки подтвердила, что как только нашла эту компанию, «схватила девушку и начала спрашивать ее, зачем она это сделала».

«Подходит парень сзади толкает меня, и я падаю», — заявила местная жительница.

Она собирается написать заявление в полицию на подростков.