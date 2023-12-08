Происшествия 08 декабря 2023, 10:31 Мать-иностранка привела двух детей с обожженными руками в детсад в Петербурге «Фонтанка»: иностранка привела в детсад в Петербург детей с обоженными руками РИА «Новости»

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Двух детей с ожогами привели в один из детсадов Санкт-Петербурга. Заведующей мальчики рассказали, что мать держала их руки над газовой конфоркой. Теперь в случившемся разбирается полиция, сообщила «Фонтанка».

По информации издания, заявление в правоохранительные органы заведующая принесла 7 декабря около 20:30. По предварительным данным, женщина сообщила о том, что ожоги дети получили из-за действий матери. Такую версию ей представили сами воспитанники.

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Тем же вечером в квартиру семьи на бульваре Новаторов приехал наряд полиции. Правоохранители вызвали скорую помощь для детей. Их доставили в больницу с ожогами пальцев.

Мать — 30-летнюю гражданку Таджикистана — опросили, а после отпустили под обязательство о явке, добавил собеседник издания. По его информации, она приехала в Россию в 2019 году, состоит на миграционном учете.

Проверка продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.