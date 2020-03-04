Мать и сына осудили за заказное убийство отца

«Сын решил организовать убийство отца из неприязни, вызванной частыми ссорами. Мать сообщала ему о времени и маршрутах передвижения супруга SMS-сообщениями и в мессенджере WhatsApp, используя слова „рыбалка“ и „рыбачить“», — уточнили в пресс-службе суда.

Семья запланировала убийство еще в мае 2018 года и тогда начала подготовку к нему. Сын нашел в гараже погибшего пистолет с патронами, купил автомобиль для киллеров и пообещал другу денежное вознаграждение в 400 тысяч рублей за труп своего отца.

В сентябре этого же года наемный убийца два раза выстрелил Колжанову в спину и один раз в голову, бросил оружие в воду и скрылся с места преступления на машине, которой управлял его друг.

Колжанова нашли убитым в лесопосадке Челябинска.

Киллеру назначили десять лет заключения, его другу — 10,5 года колонии строгого режима.

Жена убитого получила девять лет в колонии общего режима, а его сын — 15,5 года в колонии строгого режима.