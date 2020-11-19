Мать и сын заживо сгорели в новосибирской квартире
Погибших обнаружили на пятом этаже дома по улице Дениса Давыдова в Дзержинском районе города, сообщили в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области.
«Найдены тела хозяйки квартиры 1948 года рождения и ее сына 1968 года рождения», — уточнили в ведомстве. О пожаре сообщили соседи погибших.
Предварительно установлено, что мать и сын умерли от отравления угарным газом. Точную причину их смерти выяснят по результатам судебно-медицинской, а обстоятельства возникновения пожара — по пожарно-технической экспертиз. Не исключено, что трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
В красноярском Уяре сгорела семья из шести человек. Погибли мать и пятеро ее детей. После случившегося следователи возбудили уголовное дело. Всему виной мог стать кусочек золы, ведро с которой оставили в сенях .