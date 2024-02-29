Происшествия 29 февраля 2024, 14:41 Мать и сын стали жертвами пожара в Татарстане

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Пожар, унесший жизни двух человек, произошел накануне в Буинском районе Татарстана. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Во время тушения дома спасатели обнаружили тела двух человек. Ими оказались 85-летняя женщина и ее сын — 63-летний мужчина.

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Местный прокурор Тимур Фатыхов поручил провести проверку и установить все причины и детали произошедшего.