Мать и сын погибли в Одинцове из-за загоревшегося электроматраса

Женщина и ее восьмилетний сын погибли при пожаре в квартире жилого дома в деревне Улитино Одинцовского городского округа. Обстоятельства и причины случившегося устанавливает прокуратура.

Также проверку проводит региональное СУ СК РФ. По данным ведомства, экстренные службы на место ЧП вызвали соседи, почувствовав запах дыма.

Во время тушения огня пожарные обнаружили тела 49-летней женщины и 8-летнего ребенка. По предварительным данным, причиной пожара могло стать возгорание электроматраса.

Сейчас следователи проводят все необходимые проверочные мероприятия, чтобы установить причину и обстоятельства гибели семьи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.