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    04 сентября 2021, 11:30

    Мать и сын погибли в Одинцове из-за загоревшегося электроматраса

    Ольга Назаркина

    Женщина и ее восьмилетний сын погибли при пожаре в квартире жилого дома в деревне Улитино Одинцовского городского округа. Обстоятельства и причины случившегося устанавливает прокуратура.

    Мать и сын погибли в Одинцове из-за загоревшегося электроматраса

    Также проверку проводит региональное СУ СК РФ. По данным ведомства, экстренные службы на место ЧП вызвали соседи, почувствовав запах дыма.

    Во время тушения огня пожарные обнаружили тела 49-летней женщины и 8-летнего ребенка. По предварительным данным, причиной пожара могло стать возгорание электроматраса.

    Сейчас следователи проводят все необходимые проверочные мероприятия, чтобы установить причину и обстоятельства гибели семьи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.