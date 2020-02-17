    17 февраля 2020, 13:44

    Мать и ребенок погибли из-за пожара в частном доме в Ленинградской области

    Ольга Ситникова

    Двухэтажный частный дом в Ленинградской области загорелся 14 февраля. При пожаре погибли четырехлетний ребенок и его мать. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    После пожара хозяина дома доставили в Кингисеппскую межрайонную больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали ему ожоги первой и второй степени различных частей тела и отравление угарным газом.

    По словам пострадавшего, на момент возгорания он был на втором этаже дома, поэтому причину пожара назвать не может. Мужчина считает, что ей стало замыкание в электропроводке.

    На следующий день после случившегося бригада пожарной части разбирала сгоревшие части дома. Спасатели нашли труп мальчика и, возможно, череп сожительницы потерпевшего.

    Обнаруженные материалы отправили на экспертизу в отдел надзорной деятельности ГУ МЧС России.