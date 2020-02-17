Мать и ребенок погибли из-за пожара в частном доме в Ленинградской области

После пожара хозяина дома доставили в Кингисеппскую межрайонную больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали ему ожоги первой и второй степени различных частей тела и отравление угарным газом.

По словам пострадавшего, на момент возгорания он был на втором этаже дома, поэтому причину пожара назвать не может. Мужчина считает, что ей стало замыкание в электропроводке.

На следующий день после случившегося бригада пожарной части разбирала сгоревшие части дома. Спасатели нашли труп мальчика и, возможно, череп сожительницы потерпевшего.

Обнаруженные материалы отправили на экспертизу в отдел надзорной деятельности ГУ МЧС России.