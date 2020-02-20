Мать и ребенок отравились бытовым газом в Чите

Отделение СК РФ по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело против газовой компании, занимающейся обслуживанием многоэтажки по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Происшествие случилось в одном из домов по улице Токмакова. Предположительно, утечка газа произошла ночью, когда люди спали.