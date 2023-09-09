Происшествия 09 сентября 2023, 19:51 Мать и пятеро детей попали в московскую больницу, отравившись наркотиками — СМИ Shot: в Москве женщина и ее пятеро детей отравились кексами с марихуаной Сайт мэра и правительства Москвы

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Жительница Москвы вместе со своими пятью несовершеннолетними детьми оказалась на больничной койке из-за отравления наркотическим веществом. Перед этим семья съела кексы, не подозревая, что они с марихуаной, сообщил Telegram-канал Shot.

Авторы статьи уточнили, что ЧП произошло в Теплом Стане. В квартире дома проживает женщина вместе с пятью детьми, младшему из которых год, а старшей дочери — 12. Семья считается благополучной — в поле зрения сотрудников ПДН не попадала. Вместе с ними живет 25-летний племянник матери.

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Вечером женщина и дети после ужина легли спать, но в один миг все шестеро почувствовали себя плохо. Мать вызвала бригаду скорой. Семью забрали в больницу. Позже медики установили, что у всех сильное отравление марихуаной, отметили журналисты.

К делу подключились полицейские, которые выяснили, что виной всему племянник многодетной матери. Он принес домой наркосодержащие кексы, положил их в холодильник и не предупредил родственников. В итоге мама и дети съели десерт и попали в медучреждение. Их уже выписали домой, а племянника забрали в полицию для дальнейших разбирательств.

Ранее мужчину заподозрили в попытке спрятать 35 килограммов гашиша в лесу в Москве. Против него возбудили уголовное дело.