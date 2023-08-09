Происшествия 09 августа 2023, 23:08 Мать и двухлетнего ребенка сбили на пешеходном переходе в Кургане Госавтоинспекция Кургана: 23-летний водитель насмерть сбил женщину с ребенком РИА «Новости»

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В Кургане произошло смертельное ДТП. Женщину и ее двухлетнего ребенка насмерть сбил 23-летний водитель, сообщила пресс-служба курганской Госавтоинспекции.

«Около 22:00, 9 августа, 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 сбил 31-летнюю женщину и ее двухлетнего сына. Пешеходы скончались на месте происшествия», — сообщили в ведомстве.

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ДТП произошло на улице Мостостроителей в первом микрорайоне Заозерного.

Один человек погиб и трое детей пострадали 9 августа в ДТП в Тюменской области. Водитель Ford Kuga выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Pontiac. В результате аварии водитель второй иномарки погиб на месте. В ДТП также пострадали трое детей, находившиеся в автомобиле Ford Kuga.