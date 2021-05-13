Мать и двух детей спасли из горящей машины в центре Архангельска

Женщину с двумя детьми спасли из горящего Nissan Qashqai на пересечении улиц Тимме и Воскресенской в центре Архангельска. Тушить полыхающий кроссовер бросились неравнодушные водители еще до прибытия МЧС.

Видео с места происшествия опубликовали в паблике «Жесть Поморья: Архангельск Северодвинск регион» во «ВКонтакте». Женщина и дети смогли покинуть машину самостоятельно и не пострадали.

Владелица Nissan подтвердила, что сейчас с ней и членами ее семьи все хорошо. Также она поблагодарила всех, кто помогал тушить горящий паркетник.

Источник фото: телеканал «360»

«Горит моя машина. Огромная благодарность всем, кто помог! Особенно мужчине, который увидел первые признаки возгорания, благодаря ему мы с двумя детьми успели покинуть авто!» — написала она.

По предварительным данным, возгорание возникло в моторном отсеке. Информацию о происшествии также подтвердили в региональном главке МЧС.

По данным ведомства, в результате пожара пострадали моторный отсек, панель приборов, лобовое стекло и покрытие автомобиля. Последствия пожара ликвидировали четыре спасателя.