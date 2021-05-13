Мать и двух детей спасли из горящей машины в центре Архангельска
Женщину с двумя детьми спасли из горящего Nissan Qashqai на пересечении улиц Тимме и Воскресенской в центре Архангельска. Тушить полыхающий кроссовер бросились неравнодушные водители еще до прибытия МЧС.
Видео с места происшествия опубликовали в паблике «Жесть Поморья: Архангельск Северодвинск регион» во «ВКонтакте». Женщина и дети смогли покинуть машину самостоятельно и не пострадали.
Владелица Nissan подтвердила, что сейчас с ней и членами ее семьи все хорошо. Также она поблагодарила всех, кто помогал тушить горящий паркетник.
«Горит моя машина. Огромная благодарность всем, кто помог! Особенно мужчине, который увидел первые признаки возгорания, благодаря ему мы с двумя детьми успели покинуть авто!» — написала она.
По предварительным данным, возгорание возникло в моторном отсеке. Информацию о происшествии также подтвердили в региональном главке МЧС.
По данным ведомства, в результате пожара пострадали моторный отсек, панель приборов, лобовое стекло и покрытие автомобиля. Последствия пожара ликвидировали четыре спасателя.