Мать и двое детей пострадали в ДТП в Приморье из-за клеща

Жительница Приморского края устроила ДТП из-за ползущего по ней клеща. Вместе с ней в машине находились двое ее детей. Все получили травмы, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в Михайловском районе Приморья. За рулем машины находилась 41-летняя женщина, на пассажирских сиденьях — ее 15-летний сын и восьмилетняя дочь. Семья двигалась со стороны Хабаровска в направлении Владивостока.

Внезапно водитель обнаружила, что у нее по плечу ползет клещ. Не останавливая машину, женщина попросила дочку дать бутылку с водой, для того чтобы бросить туда насекомое. В этот момент она отвлеклась от дороги и потеряла управление. В результате машина съехала в кювет и перевернулась на крышу.

Прибывшие медики диагностировали у женщины травму головы и перелом ребер. Мальчик тоже получил травму головы и перелом плеча, а девочка — травмы позвоночника.

В ведомстве обратили внимание, что стаж вождения водителя составляет более 10 лет, за нарушение ПДД ее не привлекали к ответственности. Причиной аварии стало именно отвлечение внимания.

«Использование электронных устройств, общение с пассажирами, громкая музыка — необходимо осознать и перестать недооценивать эту проблему», — заключили в УМВД.