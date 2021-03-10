Мать и двое детей погибли при пожаре в доме на Кубани

Женщина и двое маленьких детей погибли при пожаре в квартире дома в Краснодарском крае. Предварительной причиной названо неосторожное обращение с огнем при курении, написало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, они нашли на пепелище тела трех человек. Они принадлежат матери и двоим ее детям. Также ожоги получил 26-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали.

Сейчас следователи работают на месте случившегося. Вскоре будет вынесено процессуальное решение.