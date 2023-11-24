24 ноября 2023, 20:53
Мать и двое детей погибли при падении иномарки в реку в Башкирии
МЧС: иномарка упала в реку Белую в Башкирии, погибли мать и 2 ребенка
Мать и двое детей погибли при падения автомобиля в реку Белую. Skoda Fabia упала с пешеходного моста в Белорецком районе близ деревни Азнагулово, сообщили в МЧС Башкирии.
Высота моста составляет три-четыре метра, уточнили в ведомстве. После падения машина перевернулась.
Пресс-служба МЧС
Пресс-служба МЧС
Пресс-служба МЧС
Пресс-служба МЧС
Пресс-служба МЧС
В салоне автомобиля находилась женщина и два ребенка пяти и семи лет. Иномарку вытащили трактором местные жители.
Прибывшие врачи констатировали смерть 43-летней женщины, ее пятилетнего сына и семилетней дочери.
На место происшествия выехали сотрудники МЧС и Госкомитета Башкирии по ЧС.
Все обстоятельства и причины аварии уточняются.
Дети
МЧС РФ
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