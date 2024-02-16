16 февраля 2024, 11:49
Мать и дочь в Петербурге нашли без сознания из-за отравления неизвестным продуктом
Источник «360»: в Петербурге школьницу с матерью госпитализировали с отравлением
В Санкт-Петербурге школьница с матерью накануне дня рождения девочки отравились неизвестным продуктом и попали в реанимацию. Скорая помощь застала пострадавших в бессознательном состоянии, сообщил источник «360».
Семья жила в однокомнатной квартире на улице Большая Разночинная и не состояла на учете как неблагополучная. Поздно вечером 51-летняя мать позвонила брату и попросила вызвать скорую помощь, так как ее дочери стало плохо. Женщина бросила трубку. Медики приехали на указанный адрес и нашли обеих пострадавших на полу без сознания.
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Их реанимировали и госпитализировали в тяжелом состоянии. В квартиру вызвали специалистов «ПетербургГаза». Они не подтвердили версию об утечке, колонка оказалась исправной.
Острое пероральное отравление произошло из-за неизвестного вещества, заявили медики. Именинница и мать могли отравиться некачественными продуктами. Какими именно, выяснить не удалось — следователи не опросили пострадавших, потому что обе находятся в реанимации. Состояние подростка удовлетворительное.
В Подмосковье мужчину госпитализировали с отравлением домашними соленьями. Он поел ядовитых грибов и два дня лечился самостоятельно.
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