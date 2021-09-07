Мать и дочь погибли после застолья в Ивановской области

Жительница деревни Луговое Кинешемского района Ивановской области вместе со своей 16-летней дочерью погибли после застолья. Об этом произошел «Царьград».

Ситуация произошла 2 сентября. 40-летняя женщина вместе со своей дочерью и годовалым сыном отправились к друзья в Кинешму. Мать и дочь выпили во время застолья. Уже дома они почувствовали себя плохо.

На следующий день им стало еще хуже, однако они не стали обращаться к врачам. 4 сентября обеспокоенные соседи, у которых были ключи от квартиры этой семьи, зашли в дом. Женщина и дочь были мертвы. Мальчик же был жив.

Следователи не обнаружили на их телах признаки насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.