06 апреля 2023, 13:28
Мать и дочь нашли мертвыми в одном из домов Дагестана
В одном из частных домов Каспийска в Дагестане нашли тела двух человек. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу МВД республики.
Родственники на протяжении двух дней не могли дозвониться до 46-летней женщины и ее 11-летней дочери. В результате они вскрыли замок и нашли обеих мертвыми.
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Тела отправили на экспертизу для установления причин смерти. По данному факту начали доследственную проверку.
Дагестан
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