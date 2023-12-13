13 декабря 2023, 08:44
Мать и дочь на Урале умерли из-за закрытой задвижки
Тела матери и дочери нашли в доме в Сухоложском районе Свердловской области
В одном из поселков Сухоложского района умерли мать и дочь. Медики приехали на вызов и обнаружили их тела. По одной из версий, женщины не открыли задвижку газовой печи, сообщило СУ СКР по Свердловской области.
В частном доме жила пожилая женщина. Днем 12 декабря к ней приехала дочь. Она увидела, что мать находится без сознания, и вызвала скорую помощь, но медики не смогли войти — дверь закрыли. Чтобы открыть ее, позвонили родственникам. К тому моменту обе женщины умерли.
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Следователи устроили проверку и назначили проведение судебно-медицинских экспертиз. Они предположили, что мать и дочь отравились угарным газом — дом отапливали печью на газу.
«Задвижка на вытяжной трубе в момент осмотра была полностью закрыта, что, по предварительным данным, могло способствовать проникновению в жилое помещение угарного газа, который, предварительно, и стал причиной смерти женщин», — заявила пресс-служба.
В Крыму многодетная семья из семи человек отравилась угарным газом. Родители и двое детей скончались.
Отопление
Свердловская область
Следственный комитет России
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