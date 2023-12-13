Происшествия 13 декабря 2023, 08:44 Мать и дочь на Урале умерли из-за закрытой задвижки Тела матери и дочери нашли в доме в Сухоложском районе Свердловской области Пресс-служба Следственного комитета

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В одном из поселков Сухоложского района умерли мать и дочь. Медики приехали на вызов и обнаружили их тела. По одной из версий, женщины не открыли задвижку газовой печи, сообщило СУ СКР по Свердловской области.

В частном доме жила пожилая женщина. Днем 12 декабря к ней приехала дочь. Она увидела, что мать находится без сознания, и вызвала скорую помощь, но медики не смогли войти — дверь закрыли. Чтобы открыть ее, позвонили родственникам. К тому моменту обе женщины умерли.

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Следователи устроили проверку и назначили проведение судебно-медицинских экспертиз. Они предположили, что мать и дочь отравились угарным газом — дом отапливали печью на газу.

СУ СКР по Свердловской области СУ СКР по Свердловской области СУ СКР по Свердловской области СУ СКР по Свердловской области СУ СКР по Свердловской области

«Задвижка на вытяжной трубе в момент осмотра была полностью закрыта, что, по предварительным данным, могло способствовать проникновению в жилое помещение угарного газа, который, предварительно, и стал причиной смерти женщин», — заявила пресс-служба.

В Крыму многодетная семья из семи человек отравилась угарным газом. Родители и двое детей скончались.