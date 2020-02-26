Мать и четверо детей отравились угарным газом в Туве

Женщина и четверо ее детей в Туве чуть не погибли из-за закрытой заслонки печи. Они оказались в больнице из-за отравления угарным газом. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

Пострадавших госпитализировали утром 26 февраля, рассказал на аппаратном совещании в правительстве республики врио министра внутренних дел республики Март-оол Тарначы. Его слова привел ТАСС.

«Сегодня утром в больницу доставлены пятеро граждан, из них четверо несовершеннолетние», — уточнил чиновник. И матери, и ее детям диагностировали отравление угарным газом.

В пресс-службе МВД Тувы рассказали, что пострадала семья из села Тоора-Хем. Состояние женщины и ее детей удовлетворительное.

Полицейским удалось предварительно установить, что отравились они из-за печной заслонки — она оказалась закрыта, и дым пошел внутрь помещения.

Похожий случай произошел в Чите на прошлой неделе. Там угарным газом отравились мать и ее маленький ребенок.