Происшествия 03 января 2024, 19:19 Мать и бабушка выбросили мертвого ребенка на балкон в Москве Прокуратура: тело младенца нашли на балконе в московской квартире Прокуратура Москвы / Telegram

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Тело годовалой девочки обнаружили на балконе квартиры жилого дома в проезде Карамзина в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По словам бабушки ребенка, несколько дней назад девочка захлебнулась во время купания. Тогда родственница младенца вместе с его матерью решили оставить тело на балконе.

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Женщина рассказала о произошедшем знакомому, который сразу же обратился в правоохранительные органы.

По данным прокуратуры, 17-летняя мать воспитывает еще одного маленького ребенка.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Правоохранители продолжают работать на месте происшествия. Точную причину и время смерти девочки выяснят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Столичный СК возбудил уголовное дело. В пресс-службе ведомства сообщили, что мать ребенка доставят в подразделение Черемушкинского МРСО для проведения следственных действий.

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