03 июня 2020, 19:25
Мать двоих детей умерла во время операции в Ставрополе
В Ставрополе молодая женщина умерла во время лапароскопической операции. Родственники обвиняют в случившемся врачей. Об этом сообщил сайт Newstracker.ru.
В городской больнице № 4 женщина находилась на плановом лечении с подозрением на внематочную беременность. Врачи решили провести пациентке лапароскопию. Однако в ходе операции повредили брюшную аорту. Через какое-то время от кровопотери пациентка впала в кому, после чего скончалась.
Родным девушки целый день ничего не сообщали о случившемся. Сами дозвониться в отделение они тоже не могли. О смерти родственницы они узнали только ночью. У погибшей остались двое детей.