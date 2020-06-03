Мать двоих детей умерла во время операции в Ставрополе

В городской больнице № 4 женщина находилась на плановом лечении с подозрением на внематочную беременность. Врачи решили провести пациентке лапароскопию. Однако в ходе операции повредили брюшную аорту. Через какое-то время от кровопотери пациентка впала в кому, после чего скончалась.

Родным девушки целый день ничего не сообщали о случившемся. Сами дозвониться в отделение они тоже не могли. О смерти родственницы они узнали только ночью. У погибшей остались двое детей.