Происшествия 08 декабря 2023, 15:47 Мать двоих детей погибла на железной дороге в Ростовской области

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Смертельный случай на железной дороге произошел накануне на перегоне «Лихая — Каменская» в Ростовской области. Мать двоих детей из Каменска-Шахтинска попала под колеса поезда. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по СКФО.

Предварительной причиной трагедии назвали нарушение правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре. Сейчас правоохранители выясняют точные обстоятельства гибели женщины.

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Жителям региона напомнили, что при приближении к железной дороге необходимо отказаться от использования гаджетов, снять наушники и внимательно посмотреть по сторонам.