Происшествия 12 января 2024, 12:03 Мать босого мальчика в Екатеринбурге начали разыскивать. Полиция не оценила воспитание холодом Полиция Екатеринбурга начала розыск матери мальчика, который гулял в носках РИА «Новости»

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Методами воспитания жительницы Екатеринбурга заинтересовалась полиция. Правоохранители занялись розыском матери, которая в наказание заставила сына гулять по снегу без обуви, и очевидцев произошедшего. Об этом сообщило РИА «Новости».

Представитель УМВД России по Екатеринбургу сообщил, что информацию о случае в Солнечном микрорайоне зарегистрировали в отделе полиции № 12. По этому делу начали проверку.

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«Служба ПДН устанавливает участников инцидента», — заявила пресс-служба.

Фотография ребенка в верхней одежде, но без обуви появилась в местном паблике. Мальчик в носках шел по снегу рядом с матерью и плакал. По словам очевидцев, таким образом женщина решила наказать сына — он слишком долго выгуливал собаку и у той замерзли лапы.

Другой житель Екатеринбурга пожаловался, что его вместе с пятилетней дочерью выгнали из поезда на мороз из-за отсутствия оригинала паспорта — только копии на портале госуслуг. Мужчина заявил «360», что подаст в суд.