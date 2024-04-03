Происшествия 03 апреля 2024, 10:33 Мать 10-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе» назвала случившееся страшным горем Мать фигуранта дела о ЧП в «Крокусе»: теракт стал страшным горем РИА «Новости»

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Мать 10-го фигуранта уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджона Юсуфзоды Ханифа Нарзуллаева в беседе с РИА «Новости» выразила соболезнования родным погибших. Она назвала случившееся большим горем.

«Я как мать соболезную всем, кто потерял своих родных и близких. Это страшное горе», — подчеркнула женщина.

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Юсуфзоду арестовали до 22 мая. Басманный суд Москвы вынес вердикт 1 апреля. Вопрос об аресте рассматривался в закрытом режиме. Известно, что у мужчины не было разрешения на работу в Москве.

Ему предъявили обвинение по статье о теракте. Предполагается, что Юсуфзода мог участвовать в организации стрельбы и пожара в «Крокусе».

Следственный комитет 2 апреля принял коллективное заявление с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении владельцев «Крокус Сити Холла» об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Им может грозить до 10 лет лишения свободы, если выяснится, что одной из причин трагедии стало нарушение пожарной безопасности.