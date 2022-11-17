Эксклюзив 17 ноября 2022, 15:56 Мастурбирующий огурцом мужчина шокировал жителей Обнинска. Видео Полиция Обнинска начала поиск мастурбировавшего в подъезде многоэтажки мужчины

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Жители Обнинска пожаловались на мужчину, который мастурбировал в подъезде одного из жилых домов города. Действия неизвестного записала видеокамера, установленная в лифте многоэтажки. В распоряжении «360» оказалось видео.

Все случилось в шестом часу вечера 15 ноября. Видеокамера, установленная в лифте дома 25/2 на улице Курчатова запечатлела мужчину, одетого в женские колготки. Когда двери лифта открылись, он встал на четвереньки и начал мастурбировать огурцом. Это продолжалось примерно полминуты, после чего молодой человек встал и ушел. Лифт закрылся, видео прервалось.

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Местные жители пожаловались на хулигана. Они написали заявление в отделение полиции. Теперь правоохранителям предстоит установить личность мужчины и квалифицировать его действия.

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