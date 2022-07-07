Мастурбирующего на детей мужчину заметили в Нижегородской области

В Нижегородской области заметили мужчину, который занимался онанизмом, смотря на купающихся детей. Об этом сообщил сайт newsnn.ru.

Пользователи соцсетей написали, что извращенец был замечен у Юрасовского озера на Бору. По их словам, он смотрел на купающихся детей и в это время мастурбировал. Они сообщили, что мужчине около 40 лет. Один из местных жителей пытался поймать его, но тому удалось вырваться и скрыться в кустах.