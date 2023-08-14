Эксклюзив 14 августа 2023, 19:22 Мастеру обожгло лицо. Стали известны подробности ЧП со взрывом холодильника в Москве Источник «360»: у пострадавшего при взрыве в ЖК «Лайнер» в Москве выявили ожоги Скриншот видео

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Рабочий, пострадавший при взрыве холодильника в квартире ЖК «Лайнер» в Москве, получил небольшие ожоги лица первой степени, сообщил источник «360» в экстренных службах города. Помимо этого, у мужчины выявили ожоги левого предплечья и стопы второй степени. От госпитализации пострадавший отказался.

Как уточнил собеседник «360», мастер проводил ремонтные работы в однокомнатной квартире на 15-м этаже. Взрыв произошел в момент заправки холодильника фреоном, пояснил источник.

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Повреждения в результате ЧП получило остекление квартиры и три припаркованных внизу автомобиля — Mercedes, Renault Logan и Kia Rio. Иномарки поцарапало, задние стекла машин оказались разбиты. А на крышах — зафиксировали вмятины.

По факту случившегося началась процессуальная проверка. Ее ход поставила на контроль Савеловская межрайонная прокуратура.