Массовый выброс китов произошел у берегов Австралии

На данный момент погибли 20 животных. Морские спасатели опасаются, что такая ситуация может негативно отразиться на состоянии природной фауны.

Отмечается, что китам не хватает еды. Помимо этого, они слишком долго находятся под жарким солнцем. Есть опасение, что количество погибших особей может увеличиться.