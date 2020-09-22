22 сентября 2020, 16:19
Массовый выброс китов произошел у берегов Австралии
В Австралии 270 китов-пилотов застряли на песчаной косе у острова Тасмания. Спасатели пытаются им помочь. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
На данный момент погибли 20 животных. Морские спасатели опасаются, что такая ситуация может негативно отразиться на состоянии природной фауны.
Отмечается, что китам не хватает еды. Помимо этого, они слишком долго находятся под жарким солнцем. Есть опасение, что количество погибших особей может увеличиться.