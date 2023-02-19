Происшествия 19 февраля 2023, 21:20 Массовый конфликт у кафе привел к задержанию 15 человек в Москве ТАСС: 15 человек доставили в полицию после конфликта у кафе в Москве РИА «Новости»

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Посетители одного из столичных кафе устроили массовую разборку в ночь на воскресенье, 19 февраля. В результате полицейские задержали 15 человек, сообщило ТАСС.

По предварительным данным, конфликт произошел между посетителями заведения общественного питания на улице Люблинская. В разборке участвовали выходцы из России, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

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Полицейские доставили 15 человек в местное отделение для выяснения деталей произошедшего. В ГУ МВД по Москве агентству сообщили, что драки между гражданами не было, сам конфликт случился около кафе. По данному факту проводится проверка.

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