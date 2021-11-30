Массовую ночную драку в ресторане Апатитов из-за QR-кодов проверят власти города

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона затронул тему массовой драки, которая произошла ночью 27 ноября в апатитском ресторане «Заполярье». Тогда разнимать дерущихся пришлось не только охранникам заведения, но и сотрудникам Росгвардии и полицейским. Дрались и мужчины, и женщины, вокруг ресторана слышались крики и оскорбления.

«Прошу комитет по безопасности жизнедеятельности вместе с правоохранителями разобраться в ситуации и дать мне данные по тому, кто привлечен к ответственности и по каким причинам это произошло», — привело слова главы региона издание «КП».

Чибис отметил, что общепит в Мурманской области сейчас из-за ковидных ограничений может работать только до 23.00, заведение все равно принимало посетителей среди ночи. С этим вопросам теперь тоже будут разбираться уполномоченные органы.

Примечательно, что, по сведениям Telegram-канала «Плохие новости», сама драка возникла как раз из-за споров о прививках и QR-кодах. Три подвыпившие компании сначала стали спорить, а потом словесные разбирательства переросли в потасовку.

Под утро правоохранителям в Апатитах пришлось погоняться за одним из участников драки: он решил скрыться с места событий и, будучи пьяным за рулем, пытался уехать от Госавтоинспекции. Сделать это ему не удалось, в его отношении составлен административный протокол. Теперь глава Мурманской области ждет от властей Апатитов подробной информации о результатах ночных рейдов по увеселительным заведениям города.