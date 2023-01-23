Эксклюзив 23 января 2023, 20:48 Массовую драку в общежитии УрФУ сняли на видео Появилось видео массовой драки среди студентов в общежитии УрФУ в Екатеринбурге

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Видео с места массовой драки среди студентов Уральского федерального университета появилось в распоряжении «360». На кадрах, снятых очевидцами, можно увидеть «зрителей» потасовки, а также услышать грозные крики ее участников.

По словам, произнесенным авторами видеозаписи, ясно, что в драке участвовали не только кулаки. Зачинщики применяли также подручные средства: ножи, монтировки и огнетушители.

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В какой-то момент можно услышать угрозы одного из дерущихся.

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«Я же вас убью ***!» - прокричал он.

Ранее стало известно, что 23 января суд принял решение арестовать троих участников происшествия. Еще одного парня отпустили. Об этом сообщил сайт «E1».

Студенты устроили драку в ночь на 21 января. Охраннику общежития пришлось дважды вызывать полицию, так как первый наряд не смог полностью прекратить все разногласия.

Почему произошел конфликт, точно не известно. По информации полиции, он мог начаться из-за того, что студенты громко слушали музыку и мешали отдыхать другим жильцам. По другой версии, ссора произошла из-за девушки.

Всего суд рассмотрит 10 дел о мелком хулиганстве.