Массовую драку подростков в Улан-Удэ сняли на видео

Группа подростков устроила массовую драку в Улан-Удэ. Момент потасовки между двумя компаниями попал на видео, которое разошлось в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, как на улицу выбегает группа подростков. Компания быстро уходит, по словам автора видео, еще столько же школьников уже сбежали. Один из молодых людей прижал к стенке своего противника и начал избивать. Когда пострадавший уже прекратил сопротивляться, обидчик за волосы отвел парня к своей компании для продолжения экзекуции.

За всем происходящим наблюдал взрослый мужчина, который курил в стороне и никак не вмешивался в происходящее.

Республиканский главк МВД подтвердил изданию «Байкал-Daily» факт массовой драки подростков. Сообщения в полицию о случившемся поступили от очевидцев. В ведомстве отметили, что на место направили сотрудников патрульно-постовой службы. По факту случившегося проводится проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося. Пострадавшие в правоохранительные органы не обращались.