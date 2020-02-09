Массовую аварию на Кутузовском проспекте в Москве сняли на видео

Место столкновения четырех автомобилей на Кутузовском проспекте на западе Москвы сняли на видео. «360» публикует кадры с места событий.

В ролике видно, что на месте работают сотрудники полиции. Один из пострадавших автомобилей стоит с включенными аварийными сигналами. Вторая машина сильно разбита. На асфальте раскидан мусор.

На Кутузовском проспекте по направлению в область столкнулись от четырех до пяти автомобилей. По данным источника «360» в правоохранительных органах, пострадал один человек. Что именно стало причиной аварии не уточнялось.

Очевидцы аварии в социальных сетях опубликовали фотографии разбитых автомобилей.