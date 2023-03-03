Эксклюзив 03 марта 2023, 13:30 Массовую аварию на Кутузовском проспекте в Москве сняли на видео Появилось видео с места аварии на Кутузовском проспекте в Москве

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На Кутузовском проспекте столкнулись пять автомобилей. В аварии, по предварительным данным, пострадали три человека. В распоряжении «360» появилось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, как разбитые машины грузят на эвакуаторы.

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«На западе столицы в результате столкновения пяти автомобилей пострадали три человека», — сообщили в Госавтоинспекции Москвы.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

В столичном дептрансе уточнили, что движение транспорта в сторону области восстановили. В ведомстве подтвердили данные о массовой аварии с пяти легковыми автомобилями.

Из-за столкновения машин проезд ранее перекрывали по четырем полосам из пяти в сторону центра и две полосы в направлении области. ДТП произошло на Кутузовском проспекте, в районе дома 40а.