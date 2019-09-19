Массовую аварию на КАД в Петербурге сняли на видео

Движение на КАД практически остановилось из-за столкновения шести автомобилей. ДТП произошло перед Вантовым мостом. Сейчас из-за аварии свободна лишь одна полоса движения из трех. По словам очевидцев, в результате столкновения машин никто не пострадал.