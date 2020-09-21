Трупы птиц усеяли улицы Саратова. Что могло стать причиной массовой гибели?

В Саратове жители обратили внимание на улицу, полностью усыпанную мертвыми воронами. Волонтер саратовской организации по спасению и реабилитации диких птиц «Мудрый Рух 64» Ксения Гаврилова рассказала, каким болезням могут быть подвержены пернатые.

«Птицы действительно в этом году в огромном количестве болеют и умирают. Иммунитет настолько плохой, что они не вылечиваются. Я связываюсь как волонтер со многими другими волонтерами, которые лечат птиц и выхаживают птиц массовых видов — вороны и голуби. В этом году массовая смерть голубей, 80% смертности, такого не было никогда», — отметила специалист на радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, причиной могли стать микробы, не уничтоженные теплой зимой. К тому же, птицы начали раньше строить гнезда и заводить потомство, что ослабило их организм. Так или иначе, такого количества насмерть больных птиц не было уже несколько лет.

Специалист также объяснила, что, к примеру, голуби являются отражателями того, что происходит с экологией, так как у них очень быстрый обмен веществ при маленьком организме. При этом голуби и воробьи обычно достаточно устойчивы к общему уровню загрязнения.

«Очень много птиц с больными глазами. Из-за электропроводов не могут умереть птицы в таком количестве, потому что электропривода висят всегда, а птицы умерли сейчас, разово. Из-за загрязнений, из-за АЭС тоже не могли птицы разом умереть. Если недавно была обработка полей и асфальта всякой дрянью, то птицы могли отравиться», — сказала Гаврилова.

Точный ответ на то, что произошло с птицами, даст лабораторная экспертиза.