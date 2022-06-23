Жители дагестанского села назвали предположительного виновника массового отравления

В селе Казанище в Буйнакском районе Дагестана 55 человек отравились из-за сладостей из местной кондитерской. Среди пострадавших, по предварительным данным, 11 детей. Двое местных жителей в беседе с «360» предположили, что виной мог стать творожный торт, или так называемый творожник.

«Сначала вырвало, потом возникло расстройство кишечника, температура поднялась. Было очень плохо. Я творожник ела. Покупали в магазине без названия, там рядом и хлеб пекут. Муж тоже отравился. Мои сестры, соседи мои тоже в больнице. Сейчас уже лучше. Врачи сказали, что отравление», — рассказала Саида А.

Еще один пострадавший сообщил, что тоже ел творожный торт. Вместе с ним были госпитализированы его супруга, мать, соседи.

«Болел живот, температура до 38 градусов, тошнота. Что ел? Творожный торт, творожник. [Он продается] в магазине выпечки. Пока еще нахожусь в больнице. Уже нормально, поставили диагноз „отравление“. Мама, жена, соседи тоже отравились. Все ели [это кондитерское изделие] — и все отравились», — добавил он.

Прокуратурой республики организована проверка информации о массовом отравлении.

«По предварительным данным, с 19 июня 2022 года с симптомами пищевого отравления в инфекционное отделение ГБУ РД „Буйнакская центральная городская больница“ и участковую больницу ГБУ РД „Буйнакская районная больница“ поступили более 40 человек. Госпитализированные граждане принимали в пищу продукцию, приобретенную в кондитерской, расположенной в Буйнакском районе», — сообщили в ведомстве.

В ходе надзорных мероприятий будут выяснены причины и условия происшедшего, а также дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Кроме того, поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».