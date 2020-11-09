Массовое убийство собак произошло в приюте Иркутской области

Волонтеры заявили, что некоторых животных убили еще при отлове. Раненных бросили в вольеры рядом с другими собаками. По словам главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, к преступлению может быть причастна компания «Пять звезд». В минувшие выходные врио губернатора региона, прокурору области и руководителю МВД направили официальные депутатские запросы с требованием разобраться в ситуации.

«Действительно совершено тяжелое преступление — массовое убийство животных группой лиц по предварительному сговору. По нашим данным, эта компания еще и выигрывала тендер на регулирование численности этих животных, то есть получила бюджетные деньги (около 20 миллионов рублей — прим. ред.)», — отметил Бурматов.

Как считает депутат, также речь может идти о нецелевом расходовании бюджетных средств. Подчитать точное количество убитых собак еще предстоит. Он подчеркнул, что увиденное на кадрах из приюта находится «за гранью добра и зла».

В администрации Карлукского муниципального образования заявили, что им неизвестно о ЧП.

Служба ветеринарии Иркутской области по согласованию с прокуратурой региона приступила к внеплановой выездной проверке деятельности приюта «Пять звезд». Часть животных вывезли, ведомство направило ветеринара для их осмотра и лечения.