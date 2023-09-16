Эксклюзив 16 сентября 2023, 15:55 Массовое столкновение машин произошло на Ярославском шоссе в Подмосковье Источник «360» сообщил о массовом столкновении машин на Ярославском шоссе

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Несколько автомобилей столкнулись на 42-м километре Ярославского шоссе на участке в сторону Сергиево-Посадского городского округа. Об этом «360» сообщил источник.

Собеседник подчеркнул, что на месте есть пострадавшие. По данным из социальных сетей, столкнулись от шести до 10 машин.

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На место прибыли бригады медиков и спасателей. Сотрудники дорожной службы перекрыли все полосы для отгона пострадавших автомобилей.

По последним данным, транспорт переместили на обочину. Но образовавшаяся пробка растянулась до городского округа Пушкинский. Водителей отправили в объезд через деревню Лешково.

В пресс-службе подмосковного главка МВД в комментарии «360» уточнили, что на месте столкнулись шесть автомобилей. В результате аварии пострадал один человек.