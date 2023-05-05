Происшествия 05 мая 2023, 12:54 Массовое отравление в Прохоровской гимназии случилось из-за противоэпилептических таблеток Mash: подростки в Прохоровской гимназии под Белгородом отравились лекарством от эпилепсии РИА «Новости»

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В Белгородской области случилось массовое отравление подростков лекарствами. Противоэпилептический препарат принесла в Прохоровскую гимназию одна из учениц, сообщил Telegram-канал Mash.

Журналисты выяснили, что 13-летняя девочка отвела мальчиков в сторону и предложила попробовать необычные таблетки. Лекарство приняли шесть человек. Учителя заметили, что им плохо, вызвали скорую помощь и полицию. Подростков госпитализировали. Врачи сказали, что подростков вовремя спасли. Следователи выяснят, где девочка взяла таблетки — она уже стояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

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Подростков с симптомами отравления привезли из Прохоровской райбольницы в областную вечером 2 мая, сообщил Минздрав Белгородской области. Четверых из них оставили на восстановительном лечении в педиатрическом отделении, одного — в реанимации. Их жизни ничего не угрожает, врачи оценили состояние больных как средней степени тяжести с положительной динамикой.

Следственное управление СКР по Белгородской области начало после этого случая доследственную проверку. По его версии, подростки приняли успокоительный препарат, который принесла и передала одному из подростков девочка из другого класса.