Происшествия 01 февраля 2023, 07:56 Массовое отравление угарным газом произошло в Свердловской области СКР завел уголовное дело после отравления 5 человек угарным газом в Свердловской области РИА «Новости»

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Тела пяти человек нашли в частном доме на территории поселка Дружинино. Главное управление Следственного комитета России по Свердловской области завело уголовное дело, рассказала пресс-служба.

Полицию вызвали улицу Крупской поздним вечером 31 января. В частном доме нашли пять человек без признаков жизни. На место выехала усиленная следственно-оперативная группа, криминалисты провели осмотр, зафиксировали и изъяли улики. Тела погибших отправили на экспертизу, чтобы узнать, как давно они скончались и по какой причине. Уголовное дело возбудили за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

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Экстренные службы вызвала сестра одного из погибших, рассказал сайт kp.ru. Погибли трое мужчин и две женщины. Следов пожара в доме не нашли и заподозрили отравление угарным газом из-за неправильного использования печного оборудования. Следователи опросили жителей поселка и назначили экспертизы.