Происшествия 18 февраля 2023, 23:14 Массовое отравление школьников произошло в Челябинске СК завел уголовное дело после массового отравления школьников в Челябинске РИА «Новости»

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Массовое отравление школьников произошло в одной из школ Челябинска. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, правоохранители провели доследственную проверку, по результатам которой завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Согласно санкциям этой статьи, причастным к преступлению лицам может грозить лишение свободы до двух лет.

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Ранее местные СМИ сообщили о массовом отравлении школьников в челябинской школе. По предварительной информации, помощь медикам понадобилась нескольким несовершеннолетним с признаками пищевого отравления.

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Сейчас в учебном заведении работают следователи и сотрудники контролирующих органов. Также устанавливаются должностные лица, которые контролируют организацию безопасного питания детей в школах.